WernauRaus an die frische Luft, etwas für die Fitness tun und Zeit mit dem Kind verbringen: Die jungen Mütter, die sich donnerstagvormittags am Bolzplatz an der Wernauer Brühlstraße treffen, schlagen mehrere Fliegen mit einer Klappe. Sie machen „Kiwa Fit“, ein Sportangebot des Turn- und Sportvereins Wernau (TSVW) – hinter dem trendigen Kürzel verbirgt sich das Angebot „Kinderwagen fit“.

Sieben Mütter, sieben besetzte Kinderwagen. An diesem Morgen sind die Kleinen dick eingemummelt, denn es hat Minusgrade. Die Mütter müssen sich dagegen bewegen, damit sie nicht frieren, allen voran Übungsleiterin Tina Knufmann, die keine Zeit verliert: Mit dem