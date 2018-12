Anzeige

Kreis EsslingenGroß ist die Empörung über die geplante Sperrung der S-Bahn zwischen den Stationen Flughafen/Messe und Filderstadt. Das Land fordert nun einen Interimshalt für die S 2 und die S 3, der unmittelbar vor dem Flughafentunnel beim Messegelände liegen soll. Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) stellte klar, dass das Vorgehen nicht mit den zuständigen Gremien abgestimmt sei.

Um das dritte Gleis in der S-Bahn-Station am Flughafen einzubauen, soll diese nach Plänen der Projektgesellschaft Stuttgart 21 ein Jahr lang gesperrt werden. Selbst mit der Zwischenlösung wäre der Halt in Bernhausen abgehängt. Filderstadts Oberbürgermeister Christoph Traub (CDU) macht aus seinem Ärger keinen Hehl – er will sich dagegen wehren. „Die vielen Berufspendler, die wir zum Umsteigen bewegt haben, lassen sich nicht in Ersatzbussen transportieren.“ In Spitzenzeiten stieße man klar an Grenzen. Für den öffentlichen Nahverkehr in der Region sei das „ein völlig falsches Signal“.

Matthias Gastel, bahnpolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion von Bündnis 90/Grüne und für den Wahlkreis Filder im Bundestag, kritisiert das Vorhaben scharf. „Einmal mehr zeigt sich, dass Stuttgart 21 wider jeden politischen Sachverstand durchgedrückt wird.“ Es werde Probleme im Betrieb geben, wenn Fern- und Regionalzüge zusätzlich zu den S-Bahnen durch Leinfelden-Echterdingen rollen. Gastel fordert, dass Filderstadt und Leinfelden-Echterdingen „massiv gegen die Betriebsunterbrechung intervenieren“. Ansonsten müssten dicht getaktete Schnellbusse die Lücke schließen.

„Bald jeden Monat wirft uns die Bahn einen weiteren unverdaulichen Brocken hin“, sagt Steffen Siegel, Vorsitzender der Schutzgemeinschaft Filder. „Die Stillegung der S-Bahn ab der Station Echterdingen bedeutet, es werden wesentlich mehr Privatautos zum Flughafen und zur Messe fahren.“ Allein 2,5 Millionen Flugpassagiere sind 2017 laut der Flughafen-Pressestelle mit dem Zug an- oder abgereist. Flughafenchef Walter Schoefer wollte sich nicht äußern. „Während der Bauzeit des dritten Gleises muss die ÖPNV-Anbindung an den Flughafen ununterbrochen und in geeigneter Menge und Qualität gewährleistet sein“, teilte die Pressestelle mit.