Anzeige

Leinfelden-Echterdingen (dpa/lsw) - Feuchtes und kaltes Wetter im August stößt selten auf Gegenliebe. In diesem Jahr sorgt es jedoch für eine ertragreiche Filderkrauternte, wie Landwirt Frank Stäbler aus Leinfelden-Echterdingen am Donnerstag mitteilte. „Die Köpfe sind jetzt schon so weit wie sonst erst Anfang Oktober“, erzählt der Landwirt. „Ungefähr so groß wie ein Basketball mit Spitze.“ Stäbler und seine Kollegen aus der Region starteten am Donnerstag mit der Ernte und müssen sich nun beeilen, bevor das Gemüse überreif ist.

Das Filderkraut ist eine baden-württembergische Spezialität. Es wird laut Erzeugern hauptsächlich in der Hochebene südlich von Stuttgart angebaut. Mit seinen zarten, dünnen Blättern eignet sich das Kraut gut zur Herstellung von Sauerkraut. Im vergangenen gab es weniger Ertrag, weil der Sommer trockener ausfiel als in diesem Jahr.