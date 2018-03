Feuer und Flamme fürs Museumsdorf

Am 25. März startet das Freilichtmuseum in die neue Saison und lockt mit attraktiven Veranstaltungen

Am Palmsonntag beendet das Freilichtmuseum in Beuren seine Winterpause. Zum Auftakt werden in den historischen Küchen die Holzöfen angefacht und die Besucher bekocht.