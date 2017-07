Wernau - Flohmarkt, geöffnete Geschäfte, Sport, Spiel, Unterhaltung, Essen und Trinken. Nichts ist zu kurz gekommen beim dritten Wernauer Brühlfest, das am Sonntag zahlreiche Besucher anlockte. Zwischen den beiden Kreiseln am Ortsausgang Richtung Kirchheim gab es jede Menge Action. Hauptattraktion war der Wernauer Spendenlauf, kurz WeSpen-Lauf, an dem sich 212 Bürger beteiligten.

