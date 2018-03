Anzeige

OstfildernDer Ausschuss für Technik und Umwelt des Gemeinderats Ostfildern hat in seiner jüngsten Sitzung die Arbeiten zur Pflege städtischer Grünanlagen vergeben. Die Arbeiten, worunter auch die Daueranlagen der Landesgartenschau im Scharnhauser Park fallen, werden knapp 425 300 Euro kosten.

Die Räte beschlossen einstimmig, den Zuschlag an die Firma Heumann Landschafts- und Gartengestaltungs-GmbH aus Kernen zu erteilen, und folgten damit dem gemeinsamen Vorschlag des Fachbereichs 4 (Bauen, Immobilien) und der Stadtwerke Ostfildern. Die Firma hat sich bereits in den vergangenen drei Jahren sowie von 2008 bis 2011 um das öffentliche Grün in Ostfildern gekümmert. Der aktuelle Auftrag hat eine Laufzeit von zunächst einem Jahr und verlängert sich bis 31. März 2020, wenn der Gemeinderat im kommenden Jahr die Finanzmittel dafür bereitstellt.

Vom Auftragsvolumen hat die Stadt einen Anteil von etwa 65 Prozent beziehungsweise 276 440 Euro zu tragen. Die restlichen 35 Prozent, etwa 148 850 Euro, werden im Wirtschaftsplan der Stadtwerke verbucht, da sich die Firma auch um die Pflege der Entwässerungseinrichtungen der Grünanlagen kümmert.

Zu den Daueranlagen der Landesgartenschau, die von dem privaten Dienstleister gepflegt werden, zählen die Landschaftstreppe, das Baumdach und die Holzwiesen mit einer Gesamtfläche von rund 8,5 Hektar. Hinzu kommen Wege und diverse Grünflächen in allen Stadtteilen. Dazu zählen auch Verkehrsflächen mit sogenanntem wassergebundenem Belag an den Stadtbahnhaltestellen Kreuzbrunnen, Scharnhauser Park und Parksiedlung. Einige Arbeiten wie etwa die Kontrolle der Spielplätze oder die Baumpflege erledigt weiterhin der städtische Baubetriebshof selbst.red