AichwaldWen soll ich zum Nachfolger von Nicolas Fink wählen? Wer bringt für das Amt des Rathauschefs die besten Qualifiktionen mit? Vor diesen Fragen stehen viele Aichwalder. Sieben Kandidaten bewerben sich für das Amt des Bürgermeisters, so viele wie noch in keiner anderen Kommune im Landkreis. Aber wer ist für den Posten der Geeignetste? Wer sich ein Bild davon machen möchte, welche Personen hinter den sieben Namen stecken und welche Ziele sie verfolgen, sollte am Donnerstag, 28. Februar, um 19 Uhr in die Schurwaldhalle in Schanbach kommen. Dort treffen die Kandidaten bei einem Forum, das die Eßlinger Zeitung mit der Gemeinde Aichwald veranstaltet, zum