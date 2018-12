AichwaldBusfahren auf dem Schurwald wird mit dichteren Takten und deutlich mehr Fahren als bisher ab Januar zu einer echten Alternative. Außerdem wird endlich Realität, was sich die Aichwalder seit 35 Jahren wünschen: eine regelmäßige Verbindung ins Remstal und damit ein Anschluss an die S-Bahn-Station in Endersbach. „Eine klasse Sache“ nannte Landrat Heinz Einiger bei der Vorstellung im Schanbacher Rathaus die neuen Fahrpläne. Die Buslinien 106, 107, 114, 114A, N16 und N14 werden künftig von Schlienz-Tours betrieben. Das in Kernen ansässige Unternehmen hatte bei der von der EU verordneten Neuvergabe für das Linienbündel ES 3 den