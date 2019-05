NeuhausenDie Kinder und Jugendlichen von Neuhausen sollen sich einmischen – in der Schule, an ihrem Wohnort, in der Kita, im Jugendzentrum und in ihrer Familie. Gemäß Artikel 41a der Gemeindeordnung (GeMO) sind Gemeinden nun sogar verpflichtet, „Kinder und Jugendliche bei Planungen und Vorhaben, die ihre Interessen berühren, in angemessener Weise zu beteiligen“.

Eine der ersten Maßnahmen, um die Partizipation von Kindern und Jugendlichen am Neuhausener Gemeindeleben zu gewährleisten war das Jugendforum im September 2018, das von der Gemeinde und dem Leiter des Neuhausener Jugendhauses Penthaus, Jochen Baral, konzipiert wurde.

Baral und