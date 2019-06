Leinfelden-EchterdingenWettergott Petrus hatte ein Einsehen. Erst kurz vor Schluss regnete es in Stetten auf den Fildern. So erlebten Zuschauer und Darsteller eine nahezu ungetrübte Premiere des großartigen Sommermusicals „Big Fish“. Der kurze Regenguss hielt die Akteure des Theaters unter den Kuppeln (TuK) in Leinfelden-Echterdingen nicht davon ab, die anrührende Vater-Sohn-Geschichte nach drei Stunden ausgezeichneter Unterhaltung unter viel Applaus des Premierenpublikums zu einem gefühlvollen Ende zu bringen, bei dem manch ein Zuschauer eine Träne verdrücken musste.

Unter der Regie von Julia Brückner wurden alle Register der Musical-Kunst