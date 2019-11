Kreis Esslingen (red)Die vier BMW-Autohäuser der Entenmann Group mit rund 180 Mitarbeitern werden zum 1. Januar 2020 an die ahg Autohandelsgesellschaft mbH in Horb verkauft. Nach einer Mitteilung von Entenmann und ahg wird die Autohandelsgruppe sämtliche Mitarbeiter übernehmen und sieht sich in der Verantwortung, „das Lebenswerk von Werner Entenmann in dessen Sinne fortzusetzen“. Der Name Entenmann soll auch künftig an den Standorten in Esslingen, Ostfildern, Kirchheim und Göppingen beibehalten werden. Der 71-jährige Werner E. Entenmann, geschäftsführender Gesellschafter der Entenmann Group, begründet den Verkauf mit seinem Alter, zudem habe sich kein Kandidat für eine direkte Nachfolge abgezeichnet. Seine Tochter Anja Entenmann, die im Unternehmen als Geschäftsführerin tätig ist, sieht ihren Lebensmittelpunkt mittelfristig in Düsseldorf. Der Verkauf der Entenmann Group an die ahg Autohandelsgruppe bedarf noch der Zustimmung des Kartellamts.