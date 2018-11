Kreis Esslingen Wahlrecht, Grundrechte und Bildungschancen – das verbindet die 20-jährige Irini Perchanidou mit ihrer Einbürgerung. Voller Enthusiasmus und Emotion hat die Abiturientin in der Feierstunde im Landratsamt erklärt, was ihr der deutsche Pass bedeutet. Die 45 Neu-Deutschen, die meist mit ihren Familien und Partnern gekommen waren, dürften ähnliche Ansichten haben. Ob die 700 weiteren Bürger aus dem Kreis Esslingen, die in diesem Jahr einen deutschen Pass bekamen, das Dokument mit den gleichen oder mit weniger Gefühlen entgegennahmen? Sowohl das nachlassende Interesse an der Feier als auch am deutschen Pass insgesamt sind jedenfalls Fakten. In