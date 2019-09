EsslingenSeit 40 Jahren pflegen die Landkreise Esslingen und München den Austausch auf Verwaltungsebene, vor fast 30 Jahren kam der Kreis Borna dazu, der nun zum Landkreis Leipzig zählt. Dieses Wochenende sind Delegationen von Verwaltung und Kreistag aus München und Leipzig zum Dreiergipfel in Esslingen. Heute abend geht es in der Kelter in Mettingen erst mal gemütlich zu. Am Samstag besichtigen die Gäste das Multilabor an der Friedrich-Ebert-Schule in Esslingen-Zell und die Lernstraße Industrie 4.0 in Kirchheim. Weitere Themen am Samstag und Sonntag sind E-Mobilität, Radschnellweg, Verwaltungsneubau und Altershilfe-Landschaft.

