OberboihingenWenn man vor 20 Jahren in Oberboihingen Schreibwaren brauchte, konnte man zwischen drei Läden wählen. Mittlerweile haben sich die Einkaufsmöglichkeiten in der 5500 Einwohner zählenden Gemeinde stark verändert. Die Dorfläden sind nahezu verschwunden. Doch Petra und Stefan Mahl trotzen dem Ladensterben und investierten immer wieder in ihr Geschäft. Zu Beginn führte Petra Mahl die „Pusteblume“ noch allein, denn ihr Mann war beim Deutschen Roten Kreuz beschäftigt. Im Lauf der Zeit wuchs mit dem Sortiment auch der Kundenstamm und sie konnte die Arbeit nicht mehr alleine bewältigen. Der Laden wurde immer wieder umgestaltet, es kamen neue Artikel