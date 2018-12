AichwaldEs läuft doch top.“ Domenico Tedesco grinst wie ein kleiner Junge über beide Backen, als er das sagt. Vor einer Woche stand ihm als Trainer des Traditionsclubs Schalke 04 noch das Wasser bis zum Hals. 15 Punkte nach 16 Spielen, der schlechteste Bundesliga-Start der Königsblauen in den vergangenen 25 Jahren. Doch mit einem 3:1 beim VfB Stuttgart hat das Team sich und seinem Trainer erst einmal etwas Luft verschafft. Von Krise will der 33-Jährige nichts wissen. An diesem Tag schon gar nicht. Denn er ist zu seinen Wurzeln zurückgekehrt, nach Aichwald. In der Schurwald-Gemeinde ist Tedesco aufgewachsen, hier ist er in die Grundschule gegangen und