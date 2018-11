Kirchheim

Die gute Nachricht: Die Plochinger Steige in Kirchheim wird nicht komplett gesperrt. Die schlechte: Die Fahrbahn hat sich wieder einmal gesenkt und muss erneut saniert werden. Deshalb ist die Landesstraße 1207 halbseitig gesperrt. Die unendliche Geschichte des rutschenden Hangs und der dadurch notwendigen Sanierung geht weiter.

Die Senkungen an der Talseite der Plochinger Steige wurden in zwei Bereichen immer tiefer und waren ein nicht zu unterschätzendes Gefahrenpotenzial für Motorradfahrer. Eine Sanierung ist also unumgänglich. „Das sind nur Maßnahmen zur Verkehrssicherheit“, sagt Thorsten König, Leiter des