DeizisauDie neue Kindertagesstätte an der Altbacher Straße ist das größte Projekt, das in Deizisau 2019 angepackt wird. Auf die Kita werden noch fünf Wohnungen gesetzt. Das zeigt, wo in Deizisau die Schwerpunkte gesetzt werden. Kinderbetreuung und Bildung, bezahlbarer Wohnraum und als Drittes kommt für Bürgermeister Thomas Matrohs die Digitalisierung dazu. Die Schüler der Gemeinschaftsschule erhalten neue Tablets und im Gewerbegebiet Ost dürfen die Firmen auf baldigen Breitband-Anschluss hoffen. Die Projekte kann die Gemeinde auf einer mehr als soliden Finanzbasis angehen.

Im Haushaltsplan 2019 findet man weder neue Kreditaufnahmen noch alte