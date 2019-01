DeizisauWer den Anschluss nicht verlieren will, muss wach sein und vernetzt. 35 Unternehmer aus Deizisau zeigten sich am Dienstagmorgen wach und knüpften an einem Netz. Ab 8 Uhr saßen sie im Rathaus-Saal, um sich über eine kommunale Digitalisierungsstrategie auszutauschen. Bürgermeister Thomas Matrohs hatte zum ersten Businessfrühstück eingeladen. Das neu geschaffene Forum begrüßten die Firmenchefs und Geschäftsführer, auch wenn man noch ohne konkrete Ergebnisse auseinanderging, sondern Erwartungen formuliert wurden.

Im Rathaus will man das neue Zeitalter auf keinen Fall verschlafen. Beim Land bewarb sich Deizisau als „Digitale Zukunftskommune“