Sie ist farbig oder uni, rosa oder rot, gepunktet oder gestreift, breit oder schmal - und genau genommen vollkommen überflüssig: die Krawatte. Trotzdem oder gerade deswegen ist sie ein Statement. Frank Müller nennt keine 30 Stück sein Eigen. Das verwundert, denn er könnte aus dem Vollen schöpfen, da sich bei ihm alles um dieses typische Accessoire für den Mann dreht. Seit 20 Jahren besteht seine Firma, die den Namen „Akzente, feine Krawatten“ trägt. Begonnen hat alles recht bescheiden in den heimischen vier Wänden bei Waldenbuch. In Owen ist das Unternehmen seit 2000 heimisch, da es in diesem Zeitraum stark