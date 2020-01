Kreis EsslingenDie CMT ist ein touristischer Hype“, sagt Peter Keck, Pressesprecher und Leiter des für Tourismusförderung zuständigen Amtes im Landratsamt Esslingen, bevor er die Journalisten am ersten Tag der Urlaubsmesse durch die Massen lotst. Beim traditionellen Presserundgang des Landkreises am Samstag ist das Ausstellungsgelände in Leinfelden-Echterdingen gerammelt voll. Die weltgrößte Tourismus- und Freizeitmesse ist der Moment, sich als Standort zu präsentierten. Landkreis, Kommunen, Einrichtungen und Verbünde nutzen ihn mit neuen Angeboten, Initiativen – und vielen Broschüren. Auch das Trendthema der vergangenen Monate spielt eine Rolle: