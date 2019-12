DeizisauPietro ist 18 und wirkt eher schüchtern. Er soll „eine coole Socke“ spielen, so will es der Regisseur. „Bist du bereit?“, fragt der Kameramann und „bitteeeee“. Scheinwerfer und Kamera sind auf den nervösen jungen Mann gerichtet, der wie 99 weitere Bewerber zum Casting des Ledermodespezialisten JCC eingeladen wurde. Weit mehr als 1200 Kandidaten aus Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien und Luxemburg haben sich für eine Rolle im Werbespot zum Action-Streifen „Top Gun 2: Maverick“ beworben, der nächstes Jahr im Juli in die deutschen Kinos kommen wird. „Irgendwann habe ich aufgehört zu zählen“, sagt Scarlett Christel, die zuständig für die