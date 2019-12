OstfildernHöchstens dreißig lebende Personen dürfen die Bürgermedaille der Stadt Ostfildern besitzen, so hat es der Gemeinderat festgelegt. Seit ihrer Stiftung wurde die Bürgermedaille bisher an 37 besonders verdiente Persönlichkeiten verliehen. 19 der Geehrten sind inzwischen verstorben, so blieben 18 aktuelle Träger der Medaille. Nun kamen bei einer Feierstunde im Stadthaus vier weitere hinzu, alle sind langjährige und sehr aktive Stadträte: Elfi Kolm und Konrad Rückle von der CDU, Silvia Eisinger von der SPD und Theo Hartmann von den Freien Wählern. Die Verleihung der Auszeichnung hatte der Gemeinderat jeweils einstimmig beschlossen.

