Wendlingen Viel Eigenarbeit hat das Team des Wendlinger Museumsvereins in den Wiederaufbau des alten Bienenhauses aus den 1920er-Jahren gesteckt. Der Pfarrer Georg Pfaff hat es 1922 dort aufgestellt, dann verlegte es der Unterboihinger Imker Josef Knapp in seinen Garten in der Hauptstraße. Dessen Sohn Otto betrieb es weiter – er war der letzte Imker in dem Stadtteil. Nun steht es wieder im Pfarrgarten.

Der Holzschuppen, den Pfarrer Georg Pfaff 1922 im Allgäu gekauft hatte und im Unterboihinger Pfarrgarten hinter dem Back- und Waschhaus aufstellen ließ, steht wieder hinter der Kirche St. Kolumban – allerdings im hinteren Teil des Gartens. 1937, als