Aichwald Die Erdbeerzeit ist in vollem Gange. Auch auf den Feldern des Lobenroter Hofes in Aichwald leuchten die roten Früchte auf den Feldern. Doch nicht alles sieht im Geschäft der Obstbauern momentan so rosig aus wie die Erdbeeren. Die Pflanzen brauchen viel Pflege und bestimmte Wetterbedingungen, damit die reifen Erdbeeren auch gut schmecken.

Weder zu heißes noch zu nasses Wetter ist dafür eine gute Voraussetzung. „Vor ein paar Wochen hatten wir Hagel, dadurch hatten wir auf einem Acker 80 Prozent Schaden, auf einem anderen 45 Prozent“, sagt Barbara Szarek. Die gebürtige Polin führt seit März den Hof von Winfried Groner. Auch das nasskalte