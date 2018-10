OstfildernMit dem Startschuss zur Errichtung eines Interimsbaus haben die Vorarbeiten für die Sanierung und den Teilneubau der medius Klinik in Ruit begonnen. Landrat Heinz Eininger hat beim Festakt am Mittwoch mit einem Kran das erste Verankerungselement des Interimsbaus in Position gebracht.

In dem Gebäude sollen auf vier Stockwerken vier identische Stationen mit je 32 Betten – also insgesamt 128 Betten – untergebracht werden. Pro Station sind zehn Dreibettzimmer und ein Zweibettzimmer vorgesehen. Jedes der Zimmer hat eine eigene Nasszelle und für jedes Bett ist ein