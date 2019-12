NeuhausenDurch das Neubaugebiet Akademiegärten in Neuhausen führt ein Straßennetz. Die Erschließung ist fertig. Auf dem Gelände am Ortsausgang der Gemeinde nach Wolfschlugen stehen schon die Rohbauten etlicher Häuser. „Die ersten Gebäude des Siedlungswerks werden im Sommer 2020 fertig sein“, sagt Navina Spazierer, die Assistentin der Geschäftsführung. 700 bis 800 neue Bewohner ziehen in das Wohngebiet ein. Sven Müller vom Ortsbauamt berichtete den Gemeinderäten in ihrer jüngsten Sitzung über den Stand der Arbeiten. 2,4 Millionen Euro investiert die Gemeinde in das Projekt, das insgesamt 6,4 Millionen Euro kosten soll. Erschließungsträger ist das