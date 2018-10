Ausbildungsmesse sehr gut besucht

Großer Zuspruch beim Job-Infotag im Schulzentrum Nellingen – „Hier lernen wir unseren Nachwuchs kennen“

Seit elf Jahren organisiert die Riegelhof-Realschule Ostfildern in Kooperation mit der Wirtschaftsförderung der Stadt die Ausbildungsmesse Job-Infotag für Schüler. Rund 70 Ausbildungsbetriebe haben sich am Samstag in der Schule und der benachbarten Stadthalle Kubino präsentiert und über Ausbildungsberufe informiert. Die Schulleitung und die Aussteller zeigten sich mit dem Zuspruch von etwa 600 Jugendlichen sehr zufrieden.