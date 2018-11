Leinfelden-EchterdingenDie Zahlen sind beeindruckend: 1200 Tonnen Stahl, 7700 Kubikmeter Beton, 4100 Quadratmeter Glasfassade, 50 Kilometer verlegte Datenleitungen: Bosch Power Tools hat an seinem Hauptsitz in Leinfelden ein neues Bürogebäude eröffnet und dafür etwa 35 Millionen Euro investiert. Es umfasst mehr als 14 000 Quadratmeter Bürofläche auf sechs Etagen sowie eine Tiefgarage. Der Neubau bietet Platz für rund 600 Mitarbeiter, die bisher in anderen Gebäuden gearbeitet haben.

„Unser Ziel ist es, mit dem neuen Bürogebäude die agile Transformation bei Bosch Power Tools optimal zu unterstützen. Mit ‚Inspiring Working Conditions‘ schaffen wir