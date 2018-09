Alte Obstsorten werden in Lobenrot wieder kultiviert

Heinz und Alexander Scharpf haben am Ortsrand einen Sortenlehrpfad angelegt – Alte Familientradition

Was es mit der „Weingifterin“ auf sich hat? Wie die „Adlerkirsche von Bärtschi“ aus der Schweiz in den Mittleren Neckarraum kam? Warum der „Rewena“-Apfel aus der früheren DDR bei den Obstbauern nach wie vor so beliebt ist? Auf all diese Fragen gibt der neue Obstsortenlehrpfad in Lobenrot profunde Antworten. Am Ortsausgang Richtung Stetten haben Heinz Scharpf und sein Sohn Alexander 30 Ständer mit Informationstafeln aufgestellt, die Auskunft geben über die unterschiedlichen Sorten. Woher stammen die Obstbäume? Welche Ansprüche stellen sie an den Standort? Wann ist die Frucht reif? Wofür verwendet man sie am besten? Mit kurzen Beschreibungen klären die Tafeln umfassend auf.