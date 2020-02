AltbachMit Konfetti-Kanone und Muffins hat das Jugendhaus Altbach seinen Tag der offenen Tür begangen bei dem auch der neue Name inklusive Logo enthüllt wurde. Wegen personeller Engpässe hatte das 1999 eröffnete Jugendhaus bis vor rund einem Jahr eine längere Durststrecke mit sehr unregelmäßigen Öffnungszeiten zu überstehen. Das änderte sich erst, als Magdalena Kugler (26) ab März 2019 und drei Monate später Steven Schubert (25) sich als feste Sozialpädagogen um das Jugendhaus kümmerten.

„Es ist ganz erstaunlich was die beiden in rund einem Jahr auf die Beine gestellt haben“, lobt Altbachs Bürgermeister Martin Funk. So rannten die beiden