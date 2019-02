AichwaldDie Ankündigung von Bürgermeister Lorenz Kruß, von Aichtal nach Aichwald wechseln zu wollen, weil er dort finanziell wie atmosphärisch bessere Verhältnisse vorfindet, hat in seiner Heimatgemeinde am Wochenende für erhebliche Diskussionen gesorgt. Gemeinderäte zeigten sich überrascht von den Plänen des 53-Jährigen, der seit 2012 Rathauschef in Aichtal ist.

Das Verhältnis zwischen Kruß und dem Gemeinderat der knapp 10 000 Einwohner zählenden Stadt gilt seit längerer Zeit als angespannt. „Bei uns gibt es im Gemeinderat oft ein Klima des Misstrauens“, sagte Kruß im EZ-Gespräch. An Aichwald gefalle ihm, dass Verwaltung und Gemeinde „sehr