OstfildernBei vielen Bewohnern der nordöstlichen Parksiedlung wächst die Verärgerung über die Stadt Ostfildern. Nicht genug, dass durch die geplante Vergrößerung der Siedlung in der Danziger Straße zig öffentliche Parkplätze wegfallen werden und die Anwohner deshalb ein Verkehrschaos befürchten. Jetzt hat die Eröffnung einer Sisha-Bar im früheren Restaurant „Domäne“ die Situation nochmals verschärft. „Es herrschen unerträgliche Zustände“, hatte sich Horst Idler von der Bürgerinitiative schon in der Nacht zum Sonntag in einer Mail an die EZ über den Parksuchverkehr beschwert. Pro Stunde habe er am Samstagabend bis nach 23 Uhr mehr als 60 Fahrzeuge