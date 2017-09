Anzeige

Für 79 Kinder aus dem Scharnhäuser Park begann jetzt ein neuer Lebensabschnitt. „Sie verlassen den sicheren Hafen des Elternhauses“, verglich Konrektorin Sonja Stejskal, derzeit kommissarische Leiterin der Schule, den Schulstart mit einem Schiff, das jetzt ablege. Damit es Fahrt aufnehme, brauche es einen Kapitän, „das bin ich“ und Offiziere, also die Lehrer und Lehrerinnen. So werden die ABC-Schützen ab sofort viel lernen, „um wieder im Hafen anzukommen“. Also Rechnen, Schreiben, Lesen, Malen, Musizieren. Aber auch das Sporttreiben soll nicht zu kurz kommen, denn schließlich ist die Schule am Park auch