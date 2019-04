KöngenDie drohende Schließung des Einkaufsmarktes „Treff 3000“ in der Köngener Ortsmitte löst in der Gemeinde heftigen Widerstand aus. Die Fraktion der Freien Wähler im Gemeinderat hat deshalb in den vergangenen acht Tagen 2340 Unterschriften gesammelt. Am Montag fuhren die stellvertretende Bürgermeisterin Johanna Fallscheer, FW-Fraktionsvorsitzender Günter Hoffelner und Gemeinderätin Doris Hihn nach Offenburg in die Edeka-Zentrale, um dort einen offenen Brief zu übergeben.

„Uns geht es darum, den Verantwortlichen zu zeigen, dass in Köngen nicht nur dringender Bedarf für einen Einkaufsmarkt da ist“, sagt Hoffelner. Vor allem verweist er auf das