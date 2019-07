OstfildernDas hat der Ostfilderner Stadtteil Nellingen vermutlich so noch nicht gesehen – rund 1500 Jugendliche und Erwachsene ziehen in einem Protestzug vom Otto-Hahn-Gymnasium (OHG) zum Rathaus. Schüler, Eltern und Lehrer von drei Schulen sind am Freitag für den Klimaschutz auf die Straße gegangen – doch, anders als bei den ursprünglichen Fridays-for-Future-Demos, hat dazu keiner den Unterricht schwänzen müssen.

Die Klima-Demonstration ist vielmehr der Abschluss der „Klimatage“, einer zweitägigen Aktion, die Schüler- und Lehrerschaft des OHG gemeinsam ausgerichtet haben. „Ich war sehr beeindruckt von den Fridays for Future und bin auch