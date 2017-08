„Ich bin froh, dass wir das hochkomplizierte und -komplexe Verfahren endlich zum Abschluss bekommen haben“, konstatiert Reichenbachs Bürgermeister Bernhard Richter. Endlich könne die Gemeinde nun das für Reichenbach so wichtige Projekt angehen. Nachdem im Jahr 2007 die Ortsmitte überschwemmt war, hatte die Gemeinde 2008 eine Überprüfung des Hochwasserschutzes in Auftrag gegeben, die ergab, dass der Status quo nur Abwehr gegen 15-jährige, nicht aber 50-jährige Ereignisse bietet. Was folgte war ein zähes Planungsverfahren.

