LenningenSo manches erinnert Franziska Harich an ihrem neuen Arbeitsplatz an ihre Heimat, den Hochschwarzwald. Der Schnee beispielsweise, der die Landschaft um das Naturschutzzentrum Schopflocher Alb in ein weißes Kleid hüllt. Vor einem halben Jahr hat die 32-Jährige die Geschäftsführung des Zentrums von Wolfgang Wohnhas übernommen, der es seit 1996 geleitet hatte.

Sind Sie auf der Schwäbischen Alb angekommen?

Ich finde es hier toll. Jeden Tag entdecke ich, wie schön die Alb ist. Die Stimmung ist immer anders. Mal herrscht Schneetreiben, während im Tal alles grün ist, es gibt wunderbare Sonnenuntergänge,