Anmeldung zum Projekt "Zeitung in der Schule" noch bis zum 16.11.2018

Alle Infos zum Projekt, das von 11. März bis 12. April 2019 stattfindet

Das EZ-Projekt “Zeitung in der Schule” hat sich mittlerweile an allen Schularten in der Region Esslingen fest etabliert. In jedem Jahr sind alle Schularten von Förderschulen über zahlreiche Grund-, Haupt- und Realschulen sowie Gemeinschaftsschulen, berufliche Schulen bis hin zu verschiedenen Gymnasien vertreten.