Bescherung in Blau: Ottfried Drechsler, Christine Bechtle-Kobarg, Andreas Heinkel und Kai Grünhaupt (von links). Foto: Maucher/oh

EsslingenAuch in einem eigentlich florierenden Landkreis wie Esslingen gibt es Menschen, denen es durch Schicksalsschläge, Alter oder Krankheit am Nötigsten fehlt. Die Weihnachtsspendenaktion der Eßlinger Zeitung möchte hier helfen:

Ein neues Fahrzeug für die Jugendarbeit sorgt beim CVJM Esslingen für strahlende Mienen. Die Anschaffung des himmelblauen VW-Busses war durch eine Zuwendung in Höhe von 10 000 Euro aus der Weihnachtsspendenaktion der EZ im Winter 2017/18 geworden. Auch das Autohaus Drechsler zeigte sich großzügig und trug wieder einen beträchtlichen Teil bei. „Von dem Auto profitieren junge Menschen, daher ist die Unterstützung für uns eine Selbstverständlichkeit“, sagte Inhaber Ottfried Drechsler bei der Fahrzeugübergabe an CVJM-Verwaltungsleiter Kai Grünhaupt. Auch EZ-Herausgeberin Christine Bechtle-Kobarg und Geschäftsführer Andreas Heinkel waren bei der Übergabe am Verlagssitz dabei.

Schicksale: Eine 48-Jährige erhält Leistungen nach dem SGB II. Nach erfolgreicher Therapie wegen einer Abhängigkeitserkrankung hatte sie einen Bandscheibenvorfall, der zu chronischen Schmerzen und Bewegungsausfällen führte. Nach einer Operation geht es ihr langsam besser, jedoch verlor sie während ihrer Therapie stark an Gewicht und benötigt nun zwei Kleidergrößen kleinere Klamotten. Momentan strebt sie einen Neueinstieg ins Berufsleben an, allerdings fehlt ihr für Vorstellungsgespräche die passende Kleidung. Zudem wünscht sie sich neue Schuhe sowie die Möglichkeit, Zuzahlungen für ihre Medikamente abdecken zu können. Ein Mann lebt seit vielen Jahren in der Notunterkunft der Stadt Esslingen. Dieses Jahr ist seine langjährige Lebensgefährtin verstorben. Wegen einer schweren Gesichtstumorerkrankung wurde er schon mehrfach operiert. Der Mann benötigt dringend eine kleine, angemessene Wohnung, für die ihm allerdings ein neues Bett mit Matratze, ein Kleiderschrank und gegebenenfalls Küchenausstattung fehlt. Die Zuzahlungen für seine Medikamente muss er ebenfalls mit seinem geringen Budget aufbringen. Um das Leben des 67-Jährigen etwas zu erleichtern, wird um eine Spende gebeten.

Eine 19-jährige Somalierin lebt seit 2016 in Deutschland und bemüht sich sehr, die deutsche Sprache zu erlernen und den Hauptschulabschluss zu erreichen. In den Sommerferien arbeitete sie im Service, um Kontakte zu Deutschen zu finden und unsere Arbeitswelt kennenzulernen. Sie lebt von Leistungen nach dem SGB II. Die junge Frau ist traumatisiert, weil sie als Kind von Verwandten mit heißem Wasser überbrüht wurde. Ihre Narben schmerzen immer wieder und sollten behandelt werden. Momentan sucht sie ein WG-Zimmer auf dem freien Wohnungsmarkt, da sie die Situation in der Notunterkunft nicht erträgt. Zudem hat sie mit finanziellen Problemen wegen einer notwendigen Zahnbehandlung zu kämpfen.

Bankverbindungen zum Spenden zugunsten der EZ-Weihnachtsspendenaktion: Kreissparkasse Esslingen: IBAN: DE38 6115 0020 0000 9020 36 , BIC: ESSLDE66XXX; BW-Bank: IBAN: DE24 6005 0101 0008 4053 53, BIC: SOLADEST600; Volksbank Esslingen: IBAN: DE81 6119 0110 0126 8880 00 , BIC: GENODES1ESS