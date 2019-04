Fridays for Future in Esslingen.

Fridays for Future in Esslingen. Foto: Hauenschild

Esslingen (red) Für Freitag, den 3. Mai 2019, ist im Zeitraum von 10.30 bis 14.30 Uhr erneut eine Demonstration unter dem Motto "Fridays for Future" angemeldet. Es wird mit mehr als 100 Teilnehmern gerechnet. Die Demo startet am Rathausplatz und führt über den Marktplatz in die Abt-Fulrad-Straße. Von dort aus geht es über die Berliner Straße, Neckarstraße, Maillestraße, Kiesstraße, Entengrabenstraße, Grabbrunnenstraße, Ebershaldenstraße, Augustinerstraße, Berliner Straße, Abt-Fulrad-Straße, Agnesbrücke, Bahnhofstraße, Neckarstraße, Pliensaustraße, Innere Brücke, Fischbrunnenstraße und zurück zum Rathausplatz.

Es ist mit Verkehrsstörungen im Umfeld der Demonstration zu rechnen. Auch im öffentlichen Personennahverkehr kann es hierdurch zu Verzögerungen kommen.

Die erste Demo dieser Art gab es am 5.4.2019