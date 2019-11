EsslingenTrotz hartnäckigem Nebel und knackig-kalten Temperaturen um die fünf Grad war der Esslinger Herbst an diesem Sonntag wieder ein Besuchermagnet. Egal, ob auf dem Floh-, Trödel- und Kunsthandwerkermarkt oder ab 13 Uhr in den Geschäften der Innenstadt – die Händler zeigten sich zufrieden. „Die Stadt ist voll“, strahlte Alexander Kögel, Sprecher der Händlergemeinschaft City Initiative. „Wenn es so läuft wie heute, ist der Esslinger Herbst für uns Händler wie ein guter Weihnachtssamstag.“

Verlockend: Rund 120 Stände zählte der Floh-, Trödel- und Kunsthandwerkermarkt. Auf dem