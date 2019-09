EsslingenMehr als 13 000 Fahrzeuge passieren Tag für Tag die Esslinger Zollbergstraße. Zuletzt mussten sie sich jedoch Ausweichstrecken suchen, weil die steile Aufstiegsstraße nur für den Baustellenverkehr offenstand. Nun dürfen alle, die in den vergangenen fünf Monaten auf ihre bevorzugte Straßenverbindung verzichten mussten, aufatmen: Derzeit laufen letzte Belagsarbeiten – am Donnerstag wird die Zollbergstraße für den Fahrzeugverkehr wieder freigegeben. Wenig später soll dort auch der Busverkehr wieder ungehindert rollen: Mit Betriebsbeginn am frühen Freitagmorgen können die dortigen Buslinien wieder ihre angestammte Strecke nutzen. Rund 2,4 Millionen