EsslingenEsslingen steht in den kommenden Jahren vor großen Herausforderungen, die das Leben in der Stadt maßgeblich beeinflussen werden. Das betrifft vor allem Verkehrsprojekte wie die Geiselbachstraße oder die anstehenden Brückensanierungen. Einen Vorgeschmack auf das, was den Bürgerinnen und Bürgern bevorsteht, hat es in diesem Jahr schon gegeben und immer wieder wurde in der Öffentlichkeit und auch in Teilen des Gemeinderats die Frage gestellt, ob die Verwaltung den Aufgaben gewachsen ist. Im Interview räumt Oberbürgermeister Jürgen Zieger Probleme bei der Kommunikation ein, spricht aber insgesamt von einem erfolgreichen Jahr, in dem viele Projekte