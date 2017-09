Anzeige

Von Christian Dörmann

Die Sanierung der Augustinerbrücke geht planmäßig voran und deshalb ist das Linksabbiegeverbot in Richtung RSKN jetzt aufgehoben worden. Das ist eine große Erleichterung für die Bürgerinnen und Bürger in RSKN, die während der vergangenen Monate unbequeme Anfahrtswege zu ihren Wohnungen hatten. Wie bekannt, wird die Geduld der Menschen auf dem Berg im nächsten Jahr ja schon wieder auf eine harte Probe gestellt, wenn die Geiselbachstraße wegen der unumgänglichen Kanal- und Straßensanierung für Wochen gesperrt werden muss.

Gehwege bald wieder frei

Bis März nächsten Jahres soll der Verkehrszustand rund um die Augustinerbrücke so bleiben, wie er jetzt ist. Dann geht es mit dem nächsten Abschnitt der Brückensanierung weiter. Sobald Anfang Oktober das neue Geländer am südlichen Gehweg auf der Augustinerbrücke am Kleinen Markt fertig ist, kann auch der Gehweg am Kleinen Markt auf der Brücke wieder freigegeben werden. Nach Angaben des städtischen Tiefbauamtes bleibt unter der Brücke der westliche Durchgang am Salemer Pfleghof weiter für Fußgänger offen. Der östliche Durchgang zur mittleren Beutau unter der Brücke ist noch gesperrt. Er wird während der Zeit des Mittelalter- und Weihnachtsmarktes wieder geöffnet.

Wie bereits angekündigt, kann nun auch die Buslinie 109 vom ZOB Esslingen wieder in Richtung Sulzgries über die Geiselbachstraße fahren. Die Haltestellen Sulzgrieser Steige und Ebene werden damit wieder bedient und es gilt der Regelfahrplan mit den Fahrzeiten vor den Bauarbeiten. Bis Mitte Dezember fährt die Linie 109 nur bis Bürgerhaus RSKN in Sulzgries. Montags bis freitags während der Schultage bedient ein Pendelbus die Haltestellen zwischen Rüdern und Sulzgries. Die Fahrzeiten und Fahrpläne sind an den Haltestellen ausgehängt und können im Netz über die Seiten des Städtischen Verkehrsbetriebs (SVE) und des Verkehrs- und Tarifverbundes (VVS) abgerufen werden.

Viel größer als die Schleyer-Brücke

Was vielfach unterschätzt wird: Die Augustinerbrücke ist mit mehr als 4000 Quadratmetern Fläche fast doppelt so groß wie die Hanns-Martin-Schleyer-Brücke in Mettingen. Sie ist 1970 zusammen mit dem Altstadtring gebaut worden und der Zahn der Zeit hat kräftig an ihr genagt. Wegen zahlreicher Schäden an der Betonkonstruktion, an den Brüstungen, Geländern, Straßenbelägen und den Übergangskonstruktionen ist die Augustinerbrücke zu einem großen Sanierungsfall geworden. Für rund zwölf Millionen Euro repariert deshalb die Stadt Esslingen dieses verkehrstechnisch wichtige Bauwerk in zentraler Lage in mehreren Abschnitten bis zum Jahr 2019.

www.baustellen.esslingen.de