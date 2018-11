EsslingenSchon lange wird darüber diskutiert, was aus dem Life Science Center (LSC) werden soll. Die Brutstätte für Biotechnologie ist den Kinderschuhen entwachsen – und hat sich zudem anders entwickelt als ursprünglich geplant. Mit einem Grundsatzbeschluss sollen nun die Weichen für die Zukunft gestellt werden. Es geht um die Frage, ob die Stadt die Immobilie in der Schelztorstraße behalten oder ob sie sie an einen privaten Investor verkaufen soll.

Entscheiden soll der Gemeinderat in seiner Sitzung am 17. Dezember. In der jüngsten Sitzung des Verwaltungsausschusses hat sich aber bereits eine Mehrheit für einen Verkauf abgezeichnet. So sprachen