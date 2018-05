Esslingen Um dem Grauen an der Front zu entkommen, entschied sich der aus Berkheim stammende Soldat August Muff zu einem drastischen Schritt. Er schoss sich in den linken Unterarm. Die Militärverwaltung leitete ein Verfahren gegen ihn ein und der Berkheimer wurde „wegen Selbstverstümmelung verurteilt“, berichtet Wolfgang Mährle. Der promovierte Historiker, der im Hauptstaatsarchiv Stuttgart arbeitet, ist Spezialist für Themen rund um den Ersten Weltkrieg und hat die Akte Muff, die in diesem Monat im Rahmen des Langzeitprojekts „52 x Esslingen und der Erste Weltkrieg“ im Stadtmuseum gezeigt wird, studiert.

Es war die Nacht vom 21. auf den 22. April