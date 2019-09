EsslingenBisher waren die Besucher am Tage des offenen Denkmals in Esslingen weitgehend mit Sonnenschein verwöhnt worden. Aber auch bei nasskaltem Wetter wandelten am Sonntag wieder viele Interessierte auf historischen Spuren und warfen einen Blick auf die jüngsten Kulturdenkmäler wie die Schelztorsporthalle. Rundgänge, bei denen man keinen Regenschirm brauchte wie die Besichtigung des Glockenspiels im Alten Rathaus, waren schnell ausgebucht und als absolutes Highlight entpuppte sich wie jedes Jahr die Turmführung in der Frauenkirche.

Nicht nur Fachwerk: Esslingen werde zu Unrecht hauptsächlich als Fachwerkstadt