EsslingenWährend sich die einen über die Hitze beschweren, freuen sich die Esslinger Wengerter darüber. Denn ihre Weintrauben wachsen reichlich und liefern voraussichtlich beste Qualität. Einen guten bis sehr guten Jahrgang erwarten die Weingärtner. Die Lese wird voraussichtlich Ende August, Anfang September beginnen – sehr viel früher als die vergangenen Jahre. Selbstvermarkter Hans Kusterer vom gleichnamigen Weingut erklärt, warum: „Warten wir mit der Lese zu lange, dann steigen die Oechslegrade und somit steigt auch der Alkoholgehalt zu stark an. Den Wein können wir dann nicht oder nur sehr schlecht verkaufen.“ So wie die Oechsle steigen, so fällt der