EsslingenDemnächst muss der Esslinger Gemeinderat über den künftigen Standort der Stadtbücherei entscheiden, und so richtig wohl kann keinem dabei sein. Der Förderverein der Bibliothek hat ermittelt, dass keine der beiden Varianten die Flächen bieten wird, die nötig sind, um alle konzeptionellen Versprechen zu erfüllen. Und je genauer man die Analyse der Verwaltung anschaut, desto mehr drängt sich zudem der Eindruck auf, dass ein Neubau an der Küferstraße schöngeredet wird, während man beim Bebenhäuser Pfleghof nur die Probleme sieht und gar nicht erst versucht, aus dem von vielen Nutzern hoch geschätzten historischen Gebäude das zu machen, was man in