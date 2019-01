EsslingenDie Vorstände des SSV Esslingen saßen an Quertischen frontal zum Publikum, die Anspannung war ihnen anzusehen. Stundenlang lang hatten sie den gut 300 Vereinsangehörigen in der Osterfeldhalle ihr Projekt „SSVE 2020“ vorgestellt, hatten diskutiert, Fragen beantwortet und Zweifler beruhigt. Es ging auf Mitternacht zu, als die Stunde der Wahrheit gekommen war und die Mitglieder zur Abstimmung schritten. Allein, das Votum für die Traglufthalle fiel deutlich aus: 261 von ihnen reckten die grüne Karte in die Höhe, 48 die rote. Damit war ein wichtiger, womöglich der entscheidende Schritt geschafft auf dem Weg zum Ganzjahresbetrieb im Schwimmbad auf der